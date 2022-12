Durante una visita a Hamburgo (noroeste de Alemania), Juncker calificó además de "lamentable", "unilateral" e injustificada la medida anunciada por el presidente de EEUU, Donald Trump, y agregó que los europeos no son "ingenuos" y que responderán en consonancia.

"Si Estados Unidos impone aranceles punitivos, nosotros debemos responder en consonancia", afirmó Juncker, quien apuntó que la CE está estudiando medidas contra las motos "Harley-Davidson, el (whisky) Bourbon y los pantalones vaqueros Levi's".

Juncker advirtió asimismo que el Gobierno Trump "va a conocer" a la Unión Europea.

A su juicio, la UE debe responder de manera "proporcionada" y con medidas "conformes" con la Organización Mundial de Comercio (OMC) puesto que se trata de "defender puestos de trabajo europeos".

"No tengo la impresión de que la escalada haya empezado en Europa", señaló Juncker al ser interrogado sobre si la respuesta europea no provocaría una guerra comercial, aunque reconoció que ésta es una situación que él no ha deseado, igual que nunca deseó el "brexit".