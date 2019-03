Inditex limita las compras en Venezuela a cinco prendas por persona al mes

Inditex ha limitado a cinco prendas en un mes el máximo de ropa que una persona puede comprar el Venezuela. Ha tomado esta medida para evitar las grandes aglomeraciones y quedarse sin productos en sus almacenes. La compañía también ha establecido que tres prendas puedan ser superiores y dos inferiores. Además, no permite ningún tipo de reserva previa.



En Venezuela rige un control de cambio de divisas que deja en manos del estado el monopolio en la administración de la compraventa de dólares en el país, que son entregados a tres precios distintos (6,3, 12 y 50 bolívares por dólar). En el mercado paralelo un dólar se vende actualmente a más de cien bolívares, un cambio en base al que muchos comerciantes fijan el precio de sus productos.



Inditex recibió el pasado junio dólares por parte del Gobierno a 12 bolívares, por lo que éste le ha obligado ahora a no vender sus productos a precios altos y siempre sin superar el tope de ganancia del 30%, como al resto de comercios. Es por ello que sus precios actuales resultan especialmente atractivos y provocan largas colas frente a los establecimientos de la multinacional.



George Arenas, un estudiante universitario de 21 años, ha tardado 11 horas en entrar a una tienda y sólo ha podido comprar cinco artículos, lo máximo permitido. "Lo más barato es un pantalón en 1.500 bolívares (cerca de 15 dólares al cambio paralelo), los más caros son 3.000 (30 dólares a ese mismo cambio). Me parece barato porque en las calles están más caros", ha expresado.