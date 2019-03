Iberia descarta participar en la privatización de Aena

Iberia no acudirá a la privatización del 49% de Aena Aeropuertos aprobada por el Gobierno, ya que no es un negocio que interese a la aerolínea, aunque respeta a cualquier empresa que quiera entrar en el gestor aeroportuario, tras el interés mostrado por Ryanair. "No es un negocio en el que en principio estemos interesados", ha asegurado el presidente ejecutivo de Iberia, Luis Gallego, en un encuentro con periodistas con motivo de la reanudación de su ruta diaria a Estambul.

La 'low cost' irlandesa anunció estar "seriamente interesada" en participar tanto en el 28% que Aena colocará en Bolsa a través de una oferta pública de venta (OPV) como en el 21% que ofrecerá a un núcleo estable de accionistas mediante un proceso de concurrencia.

Gallego señaló que la aerolínea española, cuyo 'hub' se ubica en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de mayor volumen de tráfico de la red, no tiene una preferencia concreta por el inversor privado que pueda entrar en el gestor aeroportuario público. "Nos da igual el perfil del inversor, lo que queremos es que tenga la mejor gestión posible", señaló el ejecutivo, tras recordar que en todo el mundo existen modelos de gestión de aeropuertos con diferentes perfiles que funcionan.