Huelga indefinida de farmacias en la Comunidad Valenciana

María Jesús Hernández, farmaceutica valenciana ha declarado: "Ésto en situaciones normales estaría lleno, ahora está como podemos mantenerlo". La situación de María Jesús es crítica, como la de más de dos mil farmacias que se ven afectadas por los impagos. "No puedo seguir manteniendo esta situación, desde el mes de mayo estamos pagando todos los medicamentos de todos los pacientes de la Comunidad Valenciana, eso es muy fuerte".

De hecho, compara las recetas con activos tóxicos, "es como un cheque sin fondos, yo sí que pago porque acostumbro a pagar todo a mi proveedor, pero ésto no se me paga a mí". Los bancos no les financian y muchos han rehipotecado sus casas.

La Generalitat dice que es un problema de liquidez y asegura que durante la huelga no habrá desabastecimiento de medicamentos. Los farmacéuticos, lo dudan. Nuria Vanaclocha, propietaria de farmacia ha declarado: "Sí que va a haber desabastecimiento porque ellos no están dentro de nuestras farmacias y saben perfectamente que no podemos comprar porque ya no nos dan".

En la calle, se quejan de que todas las huelgas las pagan los mismos. Los clientes de las farmacias han declarado: "Me parece injusto porque el paciente no tiene la culpa", "Si no hay más remedio tendrán que hacerlo así, aunque nos fastidiemos también nosotros".

Han habilitado un número de teléfono para que los ciudadanos puedan quejarse de la falta de medicinas y se informen de qué farmacia abre ese día.