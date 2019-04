Hacienda hace caja a costa de la mala memoria de los españoles: en 2016 ingresó 24 millones de cuentas abandonadas

El Ministerio de Hacienda hace caja por la mala memoria de los españoles, el año pasado ingresó 24 millones de euros de las cuentas abandonadas. "Transcurridos 20 años desde que se considera que la cuenta está abandonada le trasladará esa información al Estado", afirma Luis Enrique Ortega, director del área de tramitación 'Grupo Hereda'.

Suelen ser aquellas cuentas que dejamos con muy poco saldo cuando cambiamos de banco. Pasados 20 años, esas cantidades residuales, pero muy numerosas, se las acaba quedando el Estado. "El banco debe cumplir con un requisito, que es comunicar al titular en el domicilio que conste en el banco en sus registros esta circunstancia", asegura Ignacio Para, socio de 'Lean abogados'.

Hacienda también se queda con las herencias sin reclamar, el año pasado ingresó más de 12 millones de euros y si no hay herederos, hereda el Estado. Para evitar perder nuestro dinero, los expertos recomiendan tener los datos personales actualizados para que se puedan poner en contacto con los clientes. "Si no tienen los datos de contacto actualizados no se pueden poner en contacto con el cliente", comenta José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la asociación española de la Banca.

Además, piden notificar a los bancos si el titular de las cuentas ha fallecido y comunicar en vida a los herederos las cuentas que se tienen para que se puedan reclamar y no se pierdan por desconocimiento. El Estado está obligado a destinar un tercio de este dinero a organizaciones benéficas municipales. Al menos, se emplea para una buena causa.