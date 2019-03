Griñán: "Si la UE duda del decreto de la vivienda, Europa no merece la pena"

En una entrevista en la SER, Griñán ha respondido de esta forma al hecho de que la Comisión remitiera una carta al Gobierno pidiendo más detalles sobre los planes de Andalucía y otras comunidades autónomas para expropiar temporalmente pisos a la banca, ya que duda de que esta práctica sea compatible con los compromisos adquiridos por España para recibir la ayuda financiera europea.

Tras pedir al presidente Mariano Rajoy que diga si hubo condiciones para las ayudas a la banca, Griñán ha señalado "no es lógico" que "no se diga nada" por pagar 88 millones de euros de pensión a un directivo de la banca tras ser rescatada y a la vez se pueda impugnar un decreto "social" como el de la Junta.

"Esa falta de sensibilidad yo no la entiendo, y si Europa está en eso, Europa no merece la pena", ha enfatizado Griñán antes de indicar: "No creo que Europa haya llegado ya a una sumisión a los mercados financieros de esa dimensión".

Además, ha defendido el pacto de gobierno "transparente" y "publicado en internet" entre el PSOE e IU en Andalucía, y ha asegurado que es una "experimento y una experiencia muy positiva" para trasladarla al resto del país, "porque demuestra que hay otra forma de hacer política".