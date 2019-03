Grecia y Bruselas negocian hasta última hora un acuerdo sobre el pago de la deuda

El Gobierno griego y Bruselas están en contacto permanente para agotar todas las vías del acuerdo sobre la oferta que Bruselas le hizo a Grecia el fin de semana aunque con un matiz: se busca un compromiso europeo para renegociar la deuda en los próximos meses, hasta el mes de octubre. Si no se alcanza ese compromiso no habrá nada que firmar y para ello se necesita el acuerdo no sólo de la Comisión Europea sino de otras instituciones. Y por lo tanto, el rumor en Bruselas es que se podría convocar al Eurogrupo de urgencia para dar el visto bueno al acuerdo.

