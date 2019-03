Francisco Verdú no activó su tarjeta 'black': "Jamás había visto nada igual"

DECLARAN LOS EXCONSEJEROS QUE NO USARON SUS TARJETAS 'BLACK'

El exconsejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, es uno de los cuatro directivos que no usaron su tarjeta 'opaca'. De hecho, cuando le entregaron un sobre con su tarjeta 'black' ni siquiera lo abrió. Verdú ha declarado ante el juez Andreu como testigo, no como imputado, para explicar por qué decidió no usar su tarjeta. Dice que se negó a utilizarla porque, literalmente, "jamás había visto nada igual".