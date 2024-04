El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado este viernes su previsión de crecimiento para España, que ha subido desde el 1,5% de su anterior pronóstico hasta el 1,9% al que han situado ahora el crecimiento de la economía española. Esto supone una subida de cuatro décimas más que se derivan de la incorporación de los datos del cierre del año 2023 y del inicio de 2024 que han sorprendido al alza. Así, afirman que la economía española está demostrando una gran "resiliencia".

El Fondo prevé que el crecimiento trimestral a lo largo del año se mantenga cerca del 0,5%, esto es, un dinamismo que superaría el crecimiento potencial de la economía española. Los tres pilares de la actividad económica en los próximos meses serán la demanda interna, la recuperación de la renta disponible de las familias y la ejecución del Plan de Recuperación.

No obstante, el Fondo no ha mejorado su previsión de crecimiento para 2025, que se mantiene en el 2,1%. Esto significa que el mayor dinamismo de los últimos meses no implica una mejora de las previsiones a medio plazo. El Fondo ha publicado este viernes el informe posterior a su misión a España (consulta al Artículo IV) destacando la fortaleza de la economía española de los últimos meses. Sin embargo, también advierte de los numerosos riesgos que podrían deteriorar la actividad económica, la mayor parte a la baja. Uno de los que remarca el FMI es la fragmentación política, que ya ha provocado un parón en la agenda reformista. "Una fragmentación política doméstica prolongada puede obstaculizar la implementación de reformas estructurales y la consolidación fiscal", señala el Fondo.

En este escenario apuntan que "podría empeorar la confianza empresarial, la inversión y el crecimiento, especialmente si las condiciones financieras se endurecen". Además, el Fondo recuerda que España apenas cuenta con margen fiscal para aplicar políticas contracíclicas en el caso de que la economía se frenara en el futuro. España todavía tiene pendiente la consolidación fiscal que prometió en el Plan de Recuperación y que está implícita en la vuelta de las reglas fiscales a la Unión Europea.

El FMI dice que la economía española está demostrando una gran "resiliencia", sobre todo en comparación con el resto de países de la zona euro.