Monago exhibe su propia balanza fiscal con un 0,92% de déficit en 2013

En una rueda de prensa ofrecida en Mérida junto al consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, el presidente extremeño ha vuelto a mostrar su rechazo a la publicación de las balanzas fiscales porque no son objetivas y ha defendido las que publicará Extremadura el 5 de marzo, ya que pondrán sobre la mesa "razones".

"Yo no he jurado la Constitución para ver esta tómbola"

Monago ha lamentado que con este debate "sale lo peor de cada casa" y ha añadido que en España, donde hay "un problema importante con una región", ahora se introduce un problema que si cabe es más grave "y es que cada uno va a lo suyo y esgrime sus razones, no para unirnos sino para separarnos y lo hacen nacionalistas y no nacionalistas".

Ha insistido en que la principal balanza es la de la renta de las personas "y un Estado serio, con un modelo serio y que aspira a seguir siéndolo tiene que atender las necesidades de las personas y poner infraestructura donde no la haya o industrias donde no haya". De lo contrario, ocurrirá que el que tiene más tendrá cada vez más y el que no tiene no tendrá nunca, y ha añadido que este debate "le da argumentos a los de siempre y a los nuevos para intentar separarnos".

"No somos más no porque seamos más torpes que nadie"

"Yo no he jurado la Constitución para ver esta tómbola, para defender un modelo insolidario y que los españoles no tengan igualdad de oportunidades con independencia de donde estén y de las supuestas balanzas fiscales". En este sentido, ha criticado el que desde alguna comunidad se lamenten porque en su balanza fiscal se le imputan los ministerios y ha señalado "que me los traigan aquí y no les cobro el IBI".

Monago ha insistido en que las balanzas fiscales "no son ciencia pura", sino un "debate diabólico", y frente a ello Extremadura sacará "balanzas reales" porque si Extremadura no cuenta con ningún kilómetro de vía ferroviaria electrificada "es que no lo tengo" o si la renta per "es X", no puede ser "X+1".

El presidente extremeño, que ha aventurado que otras CCAA seguirán el camino iniciado pro Extremadura, ha indicado que el objetivo de publicar las balanzas propias es que las conozcan los extremeños "pero también los que tienen que tomar decisiones en España y no son extremeños".

"No se va por buen camino si cada uno va a lo suyo, a la trinca"

En su opinión, esta situación responde a un modelo histórico "que ha priorizado al norte" y que no cambia pese a que ha habido cambios, y ha defendido que los extremeños "no somos más no porque seamos más torpes que nadie, que no lo somos, porque listos los hay en todos lados, en algunos muchos".

"Los mayores índices de desempleo son de Madrid para abajo y de Madrid para arriba hay menos, son más listos ¿o es que hay más oportunidades?", se ha preguntado Monago, que cree que estas diferencias no tienen que ver con el esfuerzo fiscal "porque un parado catalán se puede montar en la alta velocidad si le da la gana, pero no un extremeño, ni parado ni no parado, porque no hay".

En su opinión, "no se va por buen camino si cada uno va a lo suyo, a la trinca, a ver que saca más del nuevo modelo", para añadir que conceptos como la justicia o la equidad "son términos que están en la Real Academia pero no parece que sean principios constitucionales". Monago ha concluido que como le ha pasado en otros asuntos "me van a dar de un lado y de otro", pero ha asegurado que con ello reivindica el sentido común".