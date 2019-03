El expresidente de Caja Castilla-La Mancha, ante el juez por falsear las cuentas

Hernández Moltó dice no estar preocupado por el juicio. Ha declarado que "tener la conciencia tranquila te da seguridad". La fiscalía les atribuye a él y a su ex director general haber falseado las cuentas de Caja Castilla La Mancha en 2008 para que dieran 30 millones de euros de beneficio en vez de los 182 de pérdidas que había.



El expresidente de la caja basa su defensa en que esas cuentas no se llegaron a aprobar: "La sorpresa fue ver que ese proyecto fue publicado en los medios de comunicación". Moltó se hizo conocido por la polémica frase que le dijo al exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio: "Señor Rubio, míreme a la cara, de frente".

Años después y bajo su presidencia, Caja Castilla La Mancha fue la primera entidad española en ser intervenida en la crisis. Una factura de 9.000 millones de euros que pagamos los españoles.

Con Moltó a la cabeza, la caja concentró la mayor parte de sus activos en el ladrillo.

Un ejemplo, el aeropuerto de Ciudad Real, aún hoy sin dueño. "El aeropuerto de Ciudad Real va a ser un proyecto dinamizador de la región". Pero Moltó dice ahora que sus funciones en la entidad no eran ejecutivas. La fiscalía pide para él dos años y medio de cárcel.