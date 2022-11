La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado esta mañana el proceso de devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad. Montero ha afirmado el interés del ministerio por conseguir un proceso "ágil y sencillo" para que el tiempo que transcurre entre la petición y la devolución sea el menor posible. Por eso, la ministra ha asegurado que "se ha querido simplificar y reducir el papeleo" habilitando un formulario online que estará disponible desde esta misma tarde.

¿Cómo puedo reclamar la devolución del IRPF?

A través de un formulario online que estará disponible en la web de la Agencia Tributaria desde esta misma tarde para las prestaciones recibidas entre los años 2014-2015 y a partir de enero las de los años 2016 y 2017.

Solo habrá que rellenar dos datos: el año o años en los que se ha recibido la prestación por maternidad o paternidad y el número de cuenta. No será necesario ningún certificado ni papel adicional, serán las administraciones competentes las que se encarguen de conseguir los datos adicionales necesarios.

El formulario también se podrá presentar a través de los tres mecanismos habituales ya existentes. El sistema RENO, con el número de referencia de la última declaración; la Clave PIN y el certificado electrónico. También podrá realizarse en persona ante las oficinas de la agencia tributaria.

¿Y si tengo un empleo público?

Según la sentencia, la devolución no afectaría a funcionarias ni a funcionarios ya que no cotizan a través de la Seguridad Social si no a través de mutuas como Muface. Sin embargo, el Gobierno ha decidido dar "un salto de gigantes en la interpretación de la sentencia" y las empleadas y empleados públicos sí podrán beneficiarse de la devolución del IRPF. También se ha comprometido a realizar un cambio legislativo para que este colectivo no sufra retenciones futuras durante las bajas de maternidad y paternidad.

Montero ha cifrado en 1.200 millones de euros el coste total de las devoluciones y se prevé que en el mes de abril todos los contribuyentes habrán recibido la devolución.