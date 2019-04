Bilbao deja de conceder licencias para bares en el centro: "Existe la posibilidad de que haya una burbuja hostelera"

Proteger la vida comercial frente a la saturación de bares. El Ayuntamiento de Bilbao ha dejado de conceder nuevas licencias en el centro de la ciudad por falta de espacio. "Se ha producido una concentración de los nuevos establecimientos en unas zonas muy concretas: el casco viejo y en dos zonas muy concretas del ensanche", explica el director del Área de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao, Mikel Ocio.

Las terrazas también sufren restricciones en las zonas peatonales. Medidas que no gustan a todos. "Yo creo que en Euskadi lo que no sobran son bares, nunca", asegura un camarero. "Como hay más turismo, me parece muy bien que haya más locales”, afirma otra camarera".

La proliferación de bares no es propia solo de Bilbao. España es el país con más locales por habitante de todo el mundo. Uno por cada 175 personas. "Existe la posibilidad de que haya una burbuja hostelera y, en este sentido, esto es peligroso porque, al final, el gasto es el que es y las personas que consumen son las que son", cuenta Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia.

En una calle de Sevilla es prácticamente imposible transitar cuando las terrazas se llenan. "Hay que estructurarlo un poquito mejor", reclama una vecina. Una fuente de ingresos fundamental para los bares de la ciudad. "Para el negocio propio puede aportar hasta un 60 o 70% de la recaudación", explica el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Pablo Arenas.

Porque los hábitos del consumidor han cambiado. Preferimos terraza, aunque sea en invierno. Y nos hemos vuelto menos nocturnos, mejor salir de día que por la noche, en la línea del resto de Europa.