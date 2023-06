laSexta ha visitado el Mercado de Prosperidad, un mercado de los de toda la vida. Aquí se hizo una reforma hace ocho años. En la parte de arriba, se ubicó un supermercado de una conocida cadena, mientras que la parte baja se quedó para el mercado. Se reformó por completo, desde los puestos, a los rótulos e incluso se instaló ascensor para que los clientes no tuvieran problemas de movilidad.

"Ahora da gusto entrar al mercado y se vende más que antes, porque antes estaba muy viejo. Se ha reformado totalmente y es otra cosa, los mercados viejos están condenados a morir", nos cuenta Miguel Ángel Martínez Martínez, de la cadena de Fruterías 'Rosarito'.

Encontramos el mercado algo vacío. Son las 11:00 horas y no se ve el trasiego habitual de clientes a primera hora de la mañana. "Es martes, ayer durante todo el día hubo mucha gente, pero ya hasta el viernes no hay mucho movimiento", asegura Miguel Ángel.

Pero coincidimos en la charcutería de José con Pilar y José Luis, que nos cuentan por qué eligen el mercado en lugar de una gran superficie. "A mí me gusta el contacto con la gente y me gusta que me atiendan. Tenemos un tendero que es estupendo que es José, y llevamos ya ocho años comprándole a él", nos cuenta Pilar, pero además nos cuentan otra razón más, aquí pueden venir y comprar sin plásticos: "Me gusta además comprar a granel, traemos los tapers y los llevamos a la pescadería, la carnicería, la pollería, traigo la huevera, hasta la leche la compramos a granel". José Ángel, su marido, asiente: "La diferencia que hay es que en el supermercado todo o casi todo está envasado, eso te lo llevas a casa y tienes que tirarlo todo".

José, el dueño de la charcutería disfruta con su trabajo y asegura que el trato en un mercado de barrio no se puede comparar, eso sí, "aquí vas a tardar más", asegura. "Aparte de que vengan a comprar, se trata de que pasen un rato entre amigos. No tenemos la rapidez que los supermercados, pero si quieres calidad, buen servicio y buen trato, sin duda el lugar adecuado para comprar es el mercado", añade.

Mercados que se reinventan, comerciantes que se adaptan a los nuevos tiempos, como Chicha, en el mercado de Abastos de Santiago de Compostela. Heredó el negocio de su suegra y ha tenido que ampliar la oferta para seguir atrayendo clientes: "Antes se vendían almejas y berberechos, casi nada más, ahora tenemos bogavantes, centollos, traemos ostras y las abrimos aquí". Fueron de los primeros en hacerlo y se ha convertido en todo un espectáculo que los clientes agradecen e incluso inmortalizan con el móvil.

Se modernizan y apuestan por nuevos negocios para revitalizar el mercado. Aquí encontramos también a Douglas, que ha abierto un establecimiento de comida casera, esperando que funcione, después de más de 20 años de experiencia en cocina. "Qué mejor que apostar por la misma tierra en la que uno trabaja. La respuesta de momento está siendo muy buena, tanto de los vecinos como de los turistas", señala.

Hoy también se ha presentado la campaña 'Orgullo de Mercados'. Una campaña del ayuntamiento de Madrid para reivindicar los mercados, y destacar la diversidad tanto de los productos que se encuentran en los mercados, como de las personas que los visitan. José Perea es el diseñador del boceto de la campaña. "Podremos ver en varios mercados este diseño, un boceto hecho con verduras y frutas, con todos los colores del orgullo. Creo que estas campañas están muy bien para hacer que más personas visiten los mercados. Esta semana es muy importante, que la gente venga, que compre mientras se bebe un vinito... Nos estamos reinventando".

Durante los próximos días, los accesos a varios mercados municipales de la ciudad, como los de Barceló, San Antón, Tirso de Molina, Villaverde Alto y Las Ventas, estarán adornados con los llamativos bocetos del diseñador.