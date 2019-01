El difícil reto del Gobierno: prevé recaudar 227.000 millones y aumentar el gasto social con los Presupuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez tocará el diésel. "El impuesto sobre gasóleo aumentará en 3,8 céntimos por litro. Para aquel que realiza 15.000 kilómetros al año, supondrá en torno a tres euros más al mes", ha apuntado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

También espera aprobar una subida del impuesto a las grandes empresas, como la tasa google o la de las transacciones financieras; nuevos tributos que propiciarán, según ha estimado el Gobierno, una recaudación récord. "227.356 millones de euros, un 9,5% más", ha añadido Montero.

Esa fiscalidad busca poder cumplir con las medidas de gasto pactadas con Podemos teniendo un margen menor, porque los Presupuestos incluyen la senda de déficit de Rajoy del 1,3% frente al 1,8% que quería el PSOE y que el propio PP vetó en el Senado. "Ese mayor ajuste fiscal, de cinco décimas, tiene un impacto también en términos de crecimiento económico", ha valorado la titular de Economía, Nadia Calviño.

Se ponen en marcha así unos Presupuestos para un año donde el gasto en pensiones será el mayor de la historia: 153.864 millones de euros, con subida de sueldo de funcionarios o un desembolso en dependencia un 59% mayor. "Aumentará la renta de las familias y, por tanto, habrá un impacto positivo de cara al consumo", ha continuado Calviño.

A algunos economistas no le salen las cuentas. "Los Presupuestos tienen muchas medidas de gasto y pocas de ingresos", ha apuntado en Al Rojo Vivo el economista y profesor universitario José Carlos Díez. A los empresarios tampoco les gusta. "Si en casa las cosas no van a ir bien, no se deben cambiar ni los baños, ni la cocina", ha opinado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.