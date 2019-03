El director del Injuve niega "que el empleo de jóvenes sea precario"

Rubén Urosa Sánchez, director general del Instituto de la Juventud (Injuve) ha negado que el trabajo de los jóvenes sea de mala calidad: "No creo que el empleo al que acceden sea precario". Además, considera que "no tiene nada que ver la precariedad con la temporalidad" y que "no se está explotando a los jóvenes". Sobre el contrato de formación y aprendizaje ha dicho que es una manera de "dar una oportunidad". Además, acerca de la posibilidad de que haya falsos autónomos por interés de las empresas, ha respondido que "quien se da de alta como autónomo es porque quiere" y que "los jóvenes no son idiotas".

