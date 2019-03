Cospedal se desmarca del copago hospitalario: lo pagará la Junta

Cospedal ha hecho este anuncio en una entrevista colectiva con 21 medios de comunicación de Castilla-La Mancha, en la que ha subrayado que no va a permitir que ningún enfermo que padezca una dolencia grave tenga que pagar por los fármacos que recibe en los hospitales.



"Yo no le voy a pedir a ningún ciudadano con una enfermedad grave que ayude al pago, aunque sólo sea con cuatro euros", ha dicho Cospedal, quien ha reconocido que su obligación es cumplir la ley, pero también cuidar de los ciudadanos que se encuentren en una situación más vulnerable.



Por ello, ha recalcado que mientras ella sea presidenta, en ningún caso los ciudadanos van a pagar ese copago, y menos si se trata de una enfermedad grave.



La presidenta regional ha añadido que el copago farmacéutico ha permitido por ejemplo que los parados de larga duración, los pensionistas con la pensión mínima o los enfermos crónicos no tengan que pagar ningún medicamento, un sistema que ha considerado más justo y más equitativo.



El Ministerio de Sanidad recordaba esta misma semana a las CCAA que la implantación del copago de los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales es de obligado cumplimiento y que se trata de un procedimiento que debería ponerse en marcha este mes de enero.