El calendario electoral acelera las obras de los hospitales a medio construir

Trabajan a destajo para que esté operativo antes del fin de la legislatura. Cuando se inaugure, el Hospital de Vigo ofrecerá la mitad de los servicios previstos y habrá costado siete veces más, según la plataforma SOS Sanidade Pública.

En Gandía sí coinciden en que el nuevo hospital es muy necesario. El problema, para oposición y sindicatos, es que llegará con muchos años de retraso y una clara intención electoralista. Desde el Ayuntamiento dicen que el calendario electoral no influye en las obras. "No me fijo en si se inaugura en las elecciones", asegura el edil.

Lo cierto es que hasta ocho comunidades tienen previsto inaugurar hospitales antes de 2015. 17 centros, muchos de los cuales estaban parados, que supondrán un coste total de 1.400 millones de euros. Algunos recuerdan casos como el del Hospital de Collado Villalba. A finales de 2010 Esperanza Aguirre puso la primera piedra, pocos meses antes de las autonómicas. Un año después de su inauguración, sigue sin abrir. Después de una inversión de 108 millones de euros.