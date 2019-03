El Black Friday, día de consumo desenfrenado, abre la campaña de navidad en España

ES LA MAYOR CAMPAÑA TRAS LA SALIDA DE LA CRISIS

No hay sector que no se haya apuntado al Black Friday: grandes centros comerciales, aerolíneas y hasta concesionarios de coches. Los comerciantes esperan que uno de cada dos españoles compre algo en un fin de semana que ha sustituido a las antiguas rebajas de Navidad. Aunque se prometen descuentos de hasta el 70%, las asociaciones de consumidores advierten: algunas rebajas no son reales.