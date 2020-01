Su imagen besando a una mujer que no era su novia se hizo rápidamente viral. Ahora, Deyvi Andrade Urgiles ha querido explicar su versión de los hechos.

A través de varios mensajes en su cuenta de Facebook, ha intentado justificar su acto, asegurando que en el vídeo "no se ve ningún beso" y que la gente "siempre busca el mal ajeno".

"Ya destruyeron mi relación, ¿qué más quieren? Ojalá esto sirva de algo, porque sólo están haciendo daño a un hijo de dios", comenta en uno de sus mensajes.

"No saben el daño psicológico que causan con el odio que echan hacia mí, todos fallamos y nos podemos arrepentir de corazón. Dios me dé fuerzas", dice en otro 'post'. También compartió el vídeo del momento y quiso puntualizar al periodista que dio la información que no se "moría por besar" a su amiga "en ningún momento".

"No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios, solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos", lamenta. Además, se pregunta qué pasaría su fuese una mujer: "Varios vídeos han circulado de mujeres infieles, pero no hacen tanta burla como a mí. Ojalá no les toque en mi lugar".