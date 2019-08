Sergi Llongueras, compañero de Eloi Palau, ha hablado sobre la explosión de una bomba de la I Guerra Mundial que ambos han sufrido en una ruta en los Dolomitas. El artefacto, que explosionó cuando intentaron desenterrarlo de la nieve, ha dejado graves heridas en el campeón de bike trial.

"Me giré y vi una explosión enorme. Eloi estaba en el suelo, gritando y sangrando en el suelo. A mí me sangraba la cara, pero no notaba nada", dice.

Los dos se encontraban haciendo una ruta en una zona en la que los bombardeos eran usuales durante la I Guerra Mundial. Con el deshielo por el cambio climático, estos artefactos, que tienen más de un siglo, están saliendo a la superficie.

"No pensamos que nada de lo que allí había pudiera explotar. Eloi tiene la mano bastante afectada y se teme que pierda un dedo. Le han tenido que operar de los ojos porque le entraron particulas", concluye.