Dani Alves no entiende la decisión de la CONMEBOL de jugar la final de la Copa Libertadores fuera de América.

"Jugar un Boca-River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto y voy a ver como jugador y como sudamericano", indicó Alves en su cuenta de Instagram.

"Ese deporte se puede vivir con sentimiento y pasión y sobre todo con respeto. Y a las personas que no han tenido que ver con lo sucedido, no entiendo que tengan que pagar por algunos maleducados. A lo mejor sólo tenían esta posibilidad de ver un Boca-River en una final. Los maleducados deben pagar por sus actos, pero no aquellos que no tienen nada que ver con lo sucedido", denunció Alves.

"Como jugador sudamericano y como enamorado del fútbol y la rivalidad sana me he sentido en le derecho y la obligación de expresar mi pinión. Espero que eso no suceda para el bien del fútbol y el respeto para los que no tienen nada que ver", explicó Alves.