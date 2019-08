Alfredo Duro se guardó una sorpresa para el primer 'Chiringuito' de la temporada en 'Mega'. En pleno debate, sacó unas cartulinas para hacer una peculiar denuncia.

"Es importante que la cláusula sea la misma siempre", comenzaba el argumento de Duro.

"He estado este verano en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y todo el mundo me preguntaba lo mismo. Me pregunto lo que todo el país se está preguntando", decía antes de sacar unas cartulinas.

Muchos recordaron una de las escenas más famosas de la película 'Love Actually' en redes sociales.

