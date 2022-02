Mike Perry, exluchador de la UFC, se ha pasado al boxeo sin guantes con Bare Knuckle Fighting Championship. Ahí, en dicha competición, ha hecho muy buenos 'amigos', entre los que destaca el también excombatiente de MMA Julian Lame.

La última entre ambos tuvo lugar en la promoción de un combate que enfrentará a ambos. Ahí, Mike Perry sacó un bate de béisbol para amenazar a Lame... que además se subió al carro.

"¿Tienes un bate, p***? ¿Qué vas a hacer con eso? Ya tengo a mi gente ahí fuera esperando, para patearte el culo", le dijo.

Y fue más allá: "He tenido que hacerles esperar para dejarte subir al ring, y ahí será cuando te j*** de verdad".

Mike Perry pulled up with a bat at the #KNUCKLEMANIA2 press conference 👀

(🎥: @bareknucklefc) pic.twitter.com/hPpHfcOwap