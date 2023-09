La tenista Linda Noskova ha denunciado en redes sociales las amenazas que sufre y los asquerosos insultos que tiene que leer casi cada día. La checa ha caído eliminada en Pekín, perdiendo ante Anastasia Pavlyuchenkova.

En estos mensajes publicados por ella misma en su Instagram se pueden leer barbaridades como "ojalá tuvieras cáncer" o "suicídate".

"Suicídate, eres tonta, jodida zorra, acaba con tu vida. Gran trabajo jodida zorra estúpida, 20 puntos para ganar el juego y lo pierdes. Ojalá tengas cáncer y mueras, zorra", dice uno de los mensajes.

Noskova, de 18 años y número 44 del ranking ATP, es una de las grandes promesas del tenis femenino. Y por desgracia tiene que leer todo tipo de barbaridades en sus redes sociales.

Linda Noskova posts a disturbing message she received after her loss in Tokyo

This is nauseating to read. Sadly, it’s becoming more & more common for these athletes to deal with harassment almost daily.

Reminder that Linda is only 18 years old & has to read this.

Sickening. pic.twitter.com/4LewvzLK9G