La tenista española Aliona Bolsova ha estallado. Ha recibido insultos machistas por cortarse el pelo "como un chico" y por vestir con ropa ancha. Y en sus redes sociales ha publicado una reflexión que rápidamente se ha hecho viral.

"Hace tiempo que quiero poner en orden ciertas experiencias que me han sucedido durante los últimos años. Me he dado cuenta de que todas las actitudes que tenemos naturalizadas son las que con más ímpetu tenemos que cuestionar. Y que, ahí donde parece que no hay machismo, lo hay. Concretando un poco quiero explicar lo que viví con mi cambio de look", comienza.

"Parece mentira que una acción a primera vista tan banal me haya hecho cuestionarme ciertas cosas. La mayor cuestión fue la feminidad y la masculinidad. ¿Qué mierda es eso?", asegura la tenista.

"Cuando ya llevaba tiempo con el pelo corto, vistiendo ropa más ancha y que no marcara mis curvas, la gente de mi alrededor empezó a preguntar a mis amigos si me había vuelto bisexual u homosexual, que si mi mejor amiga de toda la vida era mi novia", expresa.

La otra cosa que me pasó fue que recién me volvió a crecer el pelo. Entonces ahora me encuentro con hombres que me dicen 'ahora estás más guapa', 'te queda mucho mejor'. Pero, ¿y a mí que me importa que esté más guapa? Es que todo, absolutamente todo, lo que hacemos las mujeres tiene que estar predestinado a estar más bellas", comenta.

Ese "cambio de look", no lo hizo por "estar más guapa". "Lo hice por probar, por cambiar, experimentar. Salirme del prototipo preestablecido de feminidad. Ver qué pasa. Mutar", concluye.

Bolsova, de origen moldavo y con nacionalidad española, ganó su primer partido de Roland Garros con sólo 21 años, convirtiéndose en una de las grandes sensaciones del tenis.