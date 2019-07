Una batalla entre dos exnúmeros uno del mundo, la rumana Simona Halep y la estadounidense Serena Williams servirá para coronar este sábado a la campeona de Wimbledon, donde la americana espera al fin igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam que hasta ahora posee en solitario la australiana Margaret Court.

Halep derrotó a la ucraniana Elina Svitolina por 6-1 y 6-3 en 63 minutos para luchar por primera vez por el título en Wimbledon, en su quinta vez una final de un 'major'. Serena, mucho acostumbrada a estas dinámicas, anuló el juego de ataque de Strycova, que con 33 años y 26 títulos de dobles había alcanzado su primera semifinal individual en un grande, por 6-1 y 6-2, en solo 59 minutos.

"Es un resultado muy bueno", dijo Serena tras el triunfo para matizar a continuación, "especialmente después de mi año", al referirse a una temporada en la que no ha ganado ni un solo título, con salidas en los cuartos del Abierto de Autralia y tercera ronda de Roland Garros, y lesiones en la rodilla, y un virus estomacal.

"Necesitaba partidos para mejorar y eso se ha dado" comentó Serena, que dijo que le encantaba su trabajo y se encontraba con ganas. "Me encanta lo que hago y me siento en forma", añadió para comentar luego sobre Halep que la rumana está jugando de forma increíble sobre hierba esta temporada.

Será el duodécimo duelo entre Halep, de 27 años, y Serena, de casi 38, dominado por la estadounidense por 9-2, con victorias claves como la de Wimbledon hace ocho años (3-6, 6-2 y 6-1), único choque en hierba anterior, la final del Masters femenino en Singapur en 2014 (6-3 y 6-0) o la del Abierto de Australia en octavos este año (6-1, 4-6 y 6-4).

Serena, además, ha ganado los cinco últimos enfrentamientos desde que la de Constanza se impuso en las semifinales de Indian Wells en 2015. El último título del Grand Slam de Serena data de la final del Abierto de Australia en 2017. Después cedió en las de Wimbledon y Abierto de EE.UU. la temporada pasada.

Es la tercera vez que intenta igualar a Margaret Court. Una victoria simple en 73 minutos, colocó a la jugadora de Constanza en su quinta final de un 'major', después de ganar la de Roland Garros en 2018, donde también luchó en 2017 y 2014 por el título, y perder la del Abierto de Australia al año siguiente. Solo le queda para redondear su círculo, la del US Open.

Sintiéndose por primera vez con confianza sobre la hierba, después de intentar en vano en ocho ocasiones alcanzar la final en el All England, Halep ha ido superando obstáculos en estas dos semanas, como vencer a la sensación de este año, la estadounidense Cori Gauff, y logrando el nivel que buscaba para afrontar ahora un nuevo desafío, en busca del título 19 de su carrera.

Semifinalista en 2014 en estas pistas, Halep ha triunfado este año gracias a su buen porcentaje al resto, ganando el 51 por ciento de los juegos en los que se colocaba en esa posición, el más alto de las cuatro semifinalistas. Contra Svitolina, primera ucraniana en semifinales de Wimbledon, había tenido varios partidos comprometidos, como el último este año en las semifinales de Doha (6-3, 3-6 y 6-4) o en los cuartos de Roland Garros hace dos temporadas (3-6, 7-6 y 6-0), ambos para Halep, o la final de Roma de 2017, donde la ucraniana ganó el título (4-6, 7-5 y 6-1).

Halep supera ya a su compatriota Virginia Ruzzici, ganadora de Roland Garros en 1978, pero que no pasó de los cuartos en los otros tres Grand Slams, cayendo en esa ronda en Wimbledon en 1978 y 1981. Su victoria contra Svitolina le aupa a la cuarta plaza del mundo, y la ucraniana sube un puesto, al siete.

"Es un sentimiento increíble, y me siento emocionada pero también algo nerviosa por esto", dijo Halep tras el partido. "Es uno de los mejores momentos de mi vida, así que tengo que disfrutarlo lo más que pueda, y estoy feliz de estar en la final". "No fue tan fácil como muestra el marcador, porque cada juego fue muy largo y disputado. Luché muy duro para ganar este partido. Ella es una jugadora increíble y dura siempre. Mi táctica ha sido la correcta, estoy fuerte tanto mental como físicamente" dijo Halep que logró 26 golpes ganadores y solo 16 errores no forzados, convirtiendo cuatro de las siete oportunidades de rotura.

"No me importa quien sea mi rival", dijo antes de que Serena acabase con Strycova, "es el último partido del torneo. La final, y jugando en la Central de Wimbledon, no puedo pedir más". La producción de Serena, en cuanto a golpes ganadores se elevó a 28, con tan solo 10 errores no forzados. La americana, que ganó 16 puntos en la red, por solo 4 de la europea, ganará la octava posición mundial de triunfar el sábado.