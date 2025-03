Severo 'ataque' de un tenista a Djokovic: "Se portó terrible..."

Novak Djokovicha sido protagonista tras las declaraciones de un jugador francés que estuvo con el serbio durante unas sesiones de entrenamiento. En estas afirmaciones, Jules Marie, 461 del ranking mundial, ha querido compartir sus impresiones sobre la relación profesional que ambos compartieron en aquél momento: "Cuando hice de sparring en Roland Garros, jugué cinco veces con Djokovic y en las cinco se portó de forma terrible".

Respecto a un momento concreto, Jules hizo referencia a un pelotazo del serbio tras un fallo suyo. Marie explica en una entrevista para el podcast 'Match Point' que no encontraba explicación a aquella reacción: "Hubo un momento que saqué una pelota y no la jugó. Le devolví la bola y la lanza cincuenta metros arriba. No sé por qué lo hizo, pero no fue nada agradable".

Roland Garros fue el escenario de todos aquellas sesiones, y una figura importante del tenis estaba presente en el recinto parisino. Boris Becker, ganador de seis Grand Slams, intentó en numerosas ocasiones convencer al francés para que fuera su pupilo. Marie resaltó que la razón de esa llamada se debía a que Becker conocía la mala relación entre Novak y él: "Tanto Boris como John McEnroe estaban allí. Fue todo muy tenso".

Durante el Open de Australia, ambos tenistas volvieron a cruzarse en el camino. Sin embargo, la actitud del número uno durante ocho años consecutivos fue totalmente diferente: "Volvimos a entrenar en el Open de Australia, aunque ya era más jugador que sparring, así que fue distinto. Además, conocía mi canal de YouTube y nos estaban grabando la cámara, así que no podía ser tan malo otra vez".

Compromisos de 'Nole'

El serbio afronta el encuentro de dieciseisavos del Masters de Miami frente al argentino Camilo Ugo Carabelli tras su victoria ante el australiano Rinky Hijikata. Un torneo en el que intentará llegar lejos tras su derrota ante el neerlandés Botic van de Zandschulp en Indian Wells.