Rune desvela la clave para derrotar a Alcaraz en el Godó: "Copié a Djokovic..."

Para sorpresa de todos, Carlos Alcaraz se fue del Conde de Godó con el trofeo de subcampeón. El murciano llegaba a la final sin haber cedido un set en todo el torneo y eso, sumado a que había vuelto a su mejor nivel, le colocaban como el gran favortio.

Sin embargo, Carlitos se topó con un Holger Rune indomable. El danés supo contrarrestar perfectamente los puntos fuertes de Alcaraz en pista y terminó venciéndole merceridamente tras un 7-6 y 6-2. Al terminar la final, en rueda de prensa, Rune desveló la curiosa estrategia que había seguido durante el partido.

El joven escandinavo reconoció haberse fijado en Novak Djokovic para vencer a Alcaraz: "No es nada sencillo plantear un partido contra él porque es capaz de asumir la iniciativa y dominar con todos sus golpes. Salir a la defensiva no es una opción, pero encontré la manera de hacer que no jugara cómodo".

"Lo he conseguido tras analizar al detalle las fortalezas y debilidades tanto suyas como mías. Cuando estábamos preparando el encuentro, pensé cómo jugaría Djokovic este encuentro y copié su manera de competir contra él en la final olímpica", reconoce Rune.

El danés también confesó que haberse mantenido tranquilo durante ciertos momentos del partido fue determinante: "Me dije a mí mismo que debía encontrar un ritmo de bola en el que no cometiera casi errores y le obligara a él a asumir muchos riesgos para poder ganar cada punto".

"Supe desde el inicio que tenía que ser fiel a ese planteamiento táctico y, a mediados del primer set, encontré ese ritmo medio en mis golpes que tanto me ha ayudado. Haber mantenido la calma en momentos importantes también ha sido clave", concluye Rune.