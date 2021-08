Stefanos Tsitsipas, número 3 del mundo en el ranking ATP, ha asegurado que no se vacunará contra el coronavirus mientras no sea obligatorio. De momento el circuito internacional de tenis no obligará a los tenistas a recibir las dosis para participar en los torneos.

Así lo explicó este martes en rueda de prensa: "Nadie me ha dicho nada, nadie ha hecho que sea obligatorio el estar vacunado. Puede que en algún momento tenga que hacerlo, estoy bastante seguro de ello, pero hasta ahora no ha sido obligatorio para competir, así que no lo he hecho, no".

El circuito sí ha animado a los tenistas a ponerse la vacuna, pero en ningún ha apostado porque sea obligatorio. Algo a lo que espera el tenista griego para tomar la decisión final.

Su país, Grecia, ha estallado por estas declaraciones. E incluso miembros del Gobierno como el ministro de Fomento, Adónis Yeoryiadis, ha reaccionado en redes sociales, calificando de "pena" las palabras del tenista.