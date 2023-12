A pesar de la que 'Next Gen' le tenga muchas ganas a Rafa Nadal en el que con casi toda probabilidad será su último año en activo, la joven camada de tenistas es consciente de que el manacorí no regresará a las pistas tras un año de lesión para 'pasearse'.

En declaraciones a 'UTS London', Andrey Rublev se ha alegrado del regreso del ganador de 22 Grand Slams al circuito, aunque ha reconocido que siente "más libertad cuando él no está".

"Estoy feliz por él porque finalmente regresa, pero obviamente, como competidor, siento más libertad cuando él no está", ha señalado el número 5 del mundo.

El ruso ha destacado el nuevo episodio que se vivirá de la legendaria rivalidad entre Nadal y Djokovic, los dos tenistas más laureados de la historia.

"Para el tenis, es fantástico que haya vuelto. Traerá de regreso a muchos espectadores, a muchos seguidores, especialmente porque la rivalidad entre él y Novak (Djokovic) traerá nuevamente mucha atención al tenis", ha explicado.

Para Rublev, uno de los tenistas llamados a coger el testigo de Rafa y Novak junto a Alcaraz y Sinner, "es increíble que haya regresado".

Andrey Rublev jokes that he has more freedom when Rafa Nadal is not on tour:

“I'm happy for him that finally he's back. But obviously as a competitor, I feel more freedom when he was not there. For tennis, it's great that he's back. He will bring back a lot of spectators, a lot… pic.twitter.com/bII5IizSBP