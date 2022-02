El pasado mes de noviembre el mundo del deporte quedó en 'shock' cuando Peng Shuai aseguró haber tenido un 'affaire' con Zhang Gaoli, exviceprimer ministro chino, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella en una ocasión.

La tenista, que posteriormente desapareció del mapa y solo se pronunció en una videoconferencia con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, ha concedido una entrevista a 'L'Équipe' para explicar lo sucedido.

En ella, la china asegura que "nunca desapareció" y que todo fue un "gran malentendido". "Nunca dije que me asaltara sexualmente. Espero que se deje de darle bombo a esto", afirma la exnúmero 1 del mundo en dobles

"Esa publicación ha creado un gran malentendido fuera de China. Espero que no se distorsione más y que no hablemos más de ello. ¿Agresión sexual? Nunca dije que alguien me agrediera sexualmente. Borré la publicación. ¿Por qué? Porque yo quise", añade Shuai.

"Mi vida privada, mis sentimientos, no deben mezclarse con la política o el deporte. Nunca desaparecí", zanja.

A pesar de sus palabras, se mantiene el interrogante de su Peng Shuai está recibiendo presiones o está siendo coaccionada por su Gobierno para alejar la polémica con el exvicepresidente de la picota.