Carla Suárez no está pasando por sus semanas más alegres. La canaria se retiró del US Open en el primer set ante Babos tras perder por 6-2 y ahora además va a tener que hacer frente a una multa que ha impuesto el torneo de 40.000 euros por "bajo rendimiento.

Así lo argumentó el árbitro Soeren Friemel: "Tras revisar los informes del equipo médico y de los supervisores del Grand Slam se ha determinado que no se desempeñó según los estándares profesionales".

Carla Suárez llegó a necesitar asistencia en varias ocasiones durante su duelo con Babos, y se ha defendido en redes sociales sin hacer referencia a la multa.

"Estas semanas no han sido las más sencillas. He tenido muchas molestias en la espalda. Intentamos llegar en condiciones pero el dolo se intensificó. Lamento marcharme así de los torneos que valoro mucho", cuenta.

Carla Suárez va a apelar la multa

La tenista ha dejado claro que va a ejercer su derecho a apelación en los próximos días: "las molestas que han forzado mi retirada son las mismas que me llevo tratando meses para mantener un nivel alto. Las he tenido en Roland Garros y en Wimbledon, y en ambos torneos he ganado partidos. Jamás he abordado el deporte desde una perspectiva que no sea la del juego limpio y el esfuerzo pleno".