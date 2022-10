Nick Kyrgios ha alcanzado esta temporada su primera final de Grand Slam. Fue en el torneo de Wimbledon. Por lo tanto, parece que está jugando su mejor tenis desde que comenzó una carrera que ha sido muy polémica. Siendo noticia muchas veces por cosas extradeportivas y no por su tenis.

Ahora el australiano ha anunciado que quiere dejar el tenis antes de cumplir 30 años, es decir, en menos de tres temporadas. Un anuncio que ha sorprendido a todos teniendo en cuenta el nivel de juego que estaba alcanzando.

El motivo de esta temprana retirada es que Kyrgios se quiere dedicar a ser jugador de videojuegos profesional. Así lo ha explicado él: "No creo que siga jugando más allá de los 30 años".

Aunque también sus planes pasan por "no hacer nada": "No quiero que me molesten. Probablemente iré a mi casa en las Bahamas, me sentaré y no haré nada".

Kyrgios ocupa en estos momentos la posición número 21 en el ranking ATP. Todo ello a pesar de que no sumó los puntos de Wimbledon, donde alcanzó la final ante Novak Djokovic, debido a que no jugaron los tenistas rusos y bielorrusos y la ATP decidió no dar puntos.

No es la primera vez que el tenista habla abiertamente de su retirada. En plena pandemia del coronavirus en 2020, aseguró que no jugaría más allá de la temporada 2023. Y para eso quedan apenas unos meses.

Su gran título en un Grand Slam lo tiene en la modalidad de dobles. Y fue este año en su casa, en el Open de Australia. Además, acumula seis títulos individuales... y sigue buscando su gran título en un grande.