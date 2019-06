Genie Bouchard ha sorprendido en los entrenamientos de Wimbledon con un ceñido mono negro de Nike que no cumple las normas del torneo y con el que no podría jugar sus partidos en el All England Club.

Wimbledon obliga a sus tenistas a vestir de blanco, algo que va a impedir a la deportista Eugenie Bouchard, de Canadá, llevar su nueva equipación al evento. Tan solo podrá utilizarlos en los entrenamientos. Esta equipación la hemos podido descubrir gracias a una imagen que ha compartido la tenista en su cuenta personal de Twitter.

Esta ropa ya fue utilizada por Serena Williams, una de las tenistas más conocidas de la historia de este deporte, por lo que también puede ser una forma de homenajearla.