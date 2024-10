La consistencia y la regularidad. Ese es el gran objetivo que se marca Carlos Alcaraz de cara a 2025 poniéndose a Jannik Sinner como ejemplo.

En la rueda de prensa previa a su debut en el Masters 1.000 de París, al murciano le preguntaron por qué nunca le ha ido bien en la pista rápida cubierta de la capital gala.

Cabe recordar que en las últimas ediciones cayó contra tenistas de mucho menos nivel como Roman Safiullin o Hugo Gastón, por lo que esta edición, más cuando Sinner se ha dado de baja a última hora, se la plantea de otra manera.

"No he hecho un buen tenis aquí, llegaba ya cansado y no entendía que la temporada no se acababa en septiembre. Ahora lo afronto de otra manera", explicó en rueda de prensa.

Es por ello que el número 2 ya tiene la lección aprendida: "He tenido que comprender que la temporada no se había terminado, que tras Basilea quedaba otro torneo importante".