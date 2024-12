Kyrgios se quita la careta con Rafa Nadal: "Lo odiaba y lo despreciaba muchísimo"

Con la retirada de Rafa Nadal hace un mes en la Copa Davis, el mundo del tenis se inundó de mensajes de agradecimiento y respeto por el ganador de 22 Grand Slams.

Sin embargo, siempre hay quien da la nota, como ha sido el caso de Nick Kyrgios en el podcast 'Nothing Major'.

El australiano, que lleva más de un año de baja y reaparecerá en unas semanas en Brisbane, ha explicado lo que le hacía sentir el balear en el circuito.

"No lo soportaba. Lo odiaba y lo despreciaba muchísimo cuando lo veía caminar por ahí", ha arrancado el 'aussie'.

Y es que Nadal le hacía sentir una "ira" que no le producían Federer o Djokovic: "Él era un tipo que siempre me motivó, si jugaba contra él, me esforzaba y trataba de jugar el mejor tenis posible. No sentí esa ira hacia Federer o Djokovic cuando jugué contra ellos".

"Si jugaba con Rafa, todos lo idolatraban, decían que es muy trabajador, que es esto y aquello, yo pensé: 'No soporto a este tipo'. Quería mostrarle a la gente que uno puede divertirse, estar tranquilo y vencer a la gente de esa manera", ha explicado.

Kyrgios, eso sí, reconoce la gran trayectoria del manacorí: "Tuvo una carrera espectacular. No creo que jamás veamos a alguien tan dominante como él en tierra batida, de ninguna manera. No creo que sea posible".