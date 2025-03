Kyrgios califica a Rafa Nadal como "una pesadilla"

La última entrevista de Rafa Nadal está dando de qué hablar. Junto a Andy Roddick, el manacorí habló de múltiples cuestiones siendo su rivalidad con Novak Djokovic y Roger Federer una de las cuestiones principales, pero no la única.

Uno de los temas que se habló en el podcast 'Served with Andy Roddick' fue sobre las superficies que más cómodo se ha sentido Nadal en su carrera. Dejando aparte la tierra batida, el manacorí destacó la hierba como su segundo mejor escenario y lo justificó por disputar cinco finales en Wimbledon.

Siguiendo su razonamiento, el campeón de 22 Grand Slams, lanzó una sentencia sobre su histórica rivalidad con 'Nole' y su preferencia en sus enfrentamientos: "Sinceramente, prefería jugar contra Novak en hierba antes que en pista dura".

Las declaraciones de Nadal no han pasado desapercibidas por Nick Kyrgios. El tenista australiano ha respondido al mallorquín en su perfil oficial de X echándole un capote, algo no tan habitual debido a la tensa rivalidad que han tenido entre ambos anteriormente.

"Honestamente, Rafa en hierba estuvo increíble: saque zurdo, excelentes manos; puedo confirmar que también fue una pesadilla en pista dura", ha elogiado Kyrgios sobre el desempeño de Nadal en la pista dura. En el caso del australiano, ha tenido un inicio de campaña agrio tras su retirada por lesión en el Masters 1000 de Indian Wells.

Honestly Rafa on grass was ridiculous - lefty serve, great hands - can confirm was a nightmare on hard as well 🤷🏽‍♂️ https://t.co/qIgbHqPCpj