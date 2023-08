Novak Djokovic y Carlos Alcaraz protagonizaron una final histórica en el Masters 1.000 de Cincinnati que se acabó llevando el serbio por 5-7 7-6 y 7-6 en casi 4 horas de encuentro.

Una duración bastante más larga de lo habitual para un partido de tres sets que, protagonizado por grandes puntos, ha sido calificado como unos de los mejores partidos de la era moderna. Una calificación que no es descabellada para la leyenda del tenis estadounidense Andy Roddick.

"No sé si es el mejor partido a tres mangas que se ha visto, pero sí sé que no estás loco si lo piensas. Ha sido uno de los partidos más físicos y bien ejecutados que yo he visto, repleto de drama... es muy difícil encontrar una crítica a este partido, quizás Alcaraz tuvo un juego en el que se relajó de más en el tercer set, pero es normal en un partido de cuatro horas", aseguró en 'Tennis Channel'.

"Le damos mucho bombo a algunos partidos y rivalidades, pero creo que no estamos sobrevalorando un partido como este", añadió al respecto.

Algunos aficionados criticaron que al tenista murciano, con 20 años, se le escapase el partido ante un 'veterano' de 36 años como Djokovic, pero Roddick defendió a Alcaraz: "Novak no sabía todo sobre cada parte de su cuerpo cuando tenía 20 años. Hay que darle a Carlos el tiempo necesario para que conozca su cuerpo al 100%".

"Es un proceso de prueba y error. No deberíamos criticar a Carlos demasiado. Fue un partido extremadamente físico y venía de jugar un partido largo de tres mangas el día anterior, al igual que el anterior y el anterior también", aseguró.

"A día de hoy ya es una hora y cuarto mejor a la hora de manejar los calambres. Contra Sinner, Norrie o en Roland Garros tardó entorno a las dos horas, aquí a las tres y media. Es el mismo problema, pero hay una mejora sustancial", comentó Roddick.

Por otro lado, el estadounidense también alabó el rendimiento de Djokovic: "Novak es un espécimen absoluto. Que con 36 años sea capaz de salir ahí y hacer eso... Le afectó el calor. Una vez las condiciones se suavizaron, se tomó algunos descansos (risas). Encontró la forma de ir a vestuarios y cambiarse de ropa".

"No podemos enfadarnos con él por hacer la pregunta, debemos dirigir todo eso al árbitro, que es el encargado de imponer las reglas. Encontró la manera de darle la vuelta y es impresionante", concluyó Roddick.