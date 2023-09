Rafa Nadal se marcó un objetivo: recuperarse de su lesión para jugar los torneos que han sido más importantes para él en 2024. Habló de su retirada, pero después matizó que si se encontraba bien físicamente no tenía intención de parar.

Y hay quien ya le ve candidato para Roland Garros 2024. Lo ha dicho Patrick Mouratoglou, legendario entrenador de tenis que dirigió a Serena Williams en sus años de mayor éxito.

"Cuando se trata de Rafa, entiendo que no quiere sentir esa presión y quiere que la gente piense que vendrá el año que viene para despedirse. Pero él no es de ese estilo...", sostiene Mouratoglou, que apuesta a que el año que viene "jugará mucho".

"La verdadera pregunta es: ¿cuánto tiempo libre de lesiones tendrá en 2024? Si no tiene dolor y puede jugar el año que viene, no hay razón para pensar que no será peligroso o el favorito para Roland Garros", sostiene.

Con respecto al Open de Australia, el primer Grand Slam de 2024, el entrenador cree que Rafa, si participa, no durará muchas rondas: "Probablemente será breve. Querrá ver si podrá ganar un Grand Slam o si está lejos. Si está lejos de sentir que puede ganar un Grand Slam, probablemente se detendrá".

Mouratoglou siempre ha definido a Nadal como el gran "luchador" del tenis: "A Rafa le encanta luchar, sufrir, pelear desde el primer punto hasta el último...". Y esa es su apuesta para el próximo Roland Garros.