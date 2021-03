Novak Djokovic vuelve a escribir páginas en los libros de historia del tenis. El serbio, reciente campeón del Open de Australia, ha superado a Roger Federer como el tenista que más semanas se ha mantenido en el número uno del 'Ranking ATP'.

El de Belgrado encadena 311 semanas como primera raqueta del mundo y supera las 310 del suizo, el récord hasta entonces. De esta forma, Djokovic se convierte en el jugador que más tiempo ha mantenido el 'top 1' en la historia de este deporte.

Además, el 18 veces campeón de Grand Slams aumentará la cifra a 320 semanas como número uno al menos hasta el 17 de mayo, fecha en la que comienza Roland Garros. Cuenta con 12.000 puntos en el ranking y, además, Medvedev le arrebatará a Rafa Nadal el top 2 el 15 de marzo, por lo que 'Nole' seguirá teniendo margen para mantener el puesto.

En la histórica tabla de jugadores se encuentra Pete Sampras en el tercer lugar, con 286 semanas. Para encontrar al jugador español hay que remontarse a la sexta posición, en la que el balear se encuentra con 209 semanas. Ivan Lendl (270) y Jimmy Connors (268) cierran el top 5 de tenistas que más tiempo han liderado el número uno.

Federer vuelve un año después... y ya piensa en Wimbledon

A pesar de perder el récord histórico de semanas como numero 1, la gran noticia para Federer es su regreso a la competición desde semifinales del Open de Australia de 2020.

Tras un año sin jugar por su lesión en la rodilla, el helvético vuelve a las canchas. En concreto, el primer torneo que disputará después de su larga ausencia será el ATP 250 de Doha. Un campeonato menor en el que el de Basilea volverá a coger sensaciones de cara a los grandes torneos de 2021, porque Federer ya tiene la mente puesta en disputar Wimbledon.

"Desde ahora tengo que entrenar y mejorar. Estar más fuerte, más en forma, más rápido. Espero estar para Wimbledon al 100% y ahí es cuando la temporada empieza para mí. Hasta entonces vamos a ver qué tal. Puede que me sorprenda a mí mismo, como me ha pasado en los entrenamientos estas semanas. Me ha sorprendido lo bien que ha ido, pero los partidos son otra historia", declaró Roger en rueda de prensa previa al primer partido del torneo, que le enfrentará al ganador del duelo entre Dani Evans y Jeremy Chardy.