Isabel Díaz Ayuso fue la protagonista este martes en 'El Horniguero'. La presidenta de la Comunidad de Madrid repasó, como no, asuntos de candente actualidad como su relación con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la figura de Pedro Sánchez o la situación que atraviesa España en relación a la pandemia.

La Presidenta también tuvo tiempo para mostrar su faceta más afable e, incluso, sacar del baúl de los recuerdos alguna anécdota, cuando menos, curiosa.

De hecho, Díaz Ayuso recordó el día en el que le impuso la medalla de la Comunidad de Madrid a Rafa Nadal. En el acto, el manacorí le pidió ir después a la Puerta del Sol para ver el reloj, a lo que la Presidenta asintió.

Sin embargo, Ayuso no recordó un importante detalle: las peculiaridades de la parte alta del reloj. "Ese día le dimos la medalla de la Comunidad de Madrid y después dijimos: 'Ay, pues vamos a ver el reloj de la Puerta del Sol'. Yo iba con unos tacones bien plantados, y entonces el último tramo es una escalera de caracol muy pequeñita...", comenzó relatando.

"Bueno, para salir de allí con los tacones y la falda... Fue como 'Liberad a Willy'. Tuvo que tirar de mí. Fue tan poco estético, tan horroroso. No sé ni cómo fue aquello (...). No me cogió en brazos. No estuve espabilada", añadió Ayuso, sacando las sonrisas del público.