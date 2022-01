Novak Djokovic sigue siendo el gran nombre del mundo del deporte. El serbio está en Australia, en un hotel, a la espera que se decida sobre él tras habérsele retirado el visado por haber entrado al país sin vacunar contra el COVID y sin cumplir con los criterios de exención del país oceánico. Ahora, sus abogados han pasado a la acción.

Lo han hecho presentando un documento en el que relatan que el número 1 del mundo habría dado positivo en COVID el 16 de diciembre de 2021 para justificar así la exención que se le concedió.

"El señor Djokovic había recibido, el 30 de diciembre de 2021, una carta del director médico de Tenis Australia que registraba que se le dio exención médica de la vacunación porque recientemente se recuperó de COVID. Habían pasado 14 días de la prueba positiva, y no tuvo ni fiebre ni síntomas respiratorios", dicen sus abogados.

Sin embargo, esto entra en contradicción con lo sucedido el 17 de diciembre, pues Djokovic estuvo un acto de presentación a la que asistió en persona. Fue un día después de su positivo en la PCR.

En dicho evento, se puede ver al serbio sin mascarilla y rodeado de niños en el Novak Tennis Center de Dorcol en los premios a los mejores tenistas de 2021 elegidos por la Asociación de Tenis de Belgrado.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU