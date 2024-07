Durante una entrevista en los medios de la federación inglesa a pocas horas de que los británicos se midan contra Países Bajos en la segunda semifinal de la Eurocopa, a Jude Bellingham le han hecho una llamativa pregunta.

"¿Quién ha sido tu héroe de siempre en el fútbol?", le han planteado. El jugador del Real Madrid, indeciso, ha querido poner tres nombres sobre la mesa.

"Zidane, Rooney y Gerrard", ha respondido Jude no sin antes añadir que incluiría a dos nombres más en esa lista.

"Y también, fuera del fútbol, mi hermano y mi padre. Esos cinco: Zidane, Rooney, Gerrard, mi hermano y mi padre", ha añadido.

De hecho, uno de ellos es su gran confidente: "Siempre llamo a mi hermano, me gusta hablar con él aunque sea muy poco tiempo antes del partido. Me gusta analizar los encuentros, ver con qué rivales me voy a enfrentar".