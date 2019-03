El descontrolado discurso motivacional de McGregor en un vestuario de la NHL

Últimamente Conor McGregor es más noticia fuera del octógono que dentro de este. El irlandés, que fue detenido la pasada semana por pisar el móvil de un fan que quería sacarse una foto junto a él, se pasó por un partido de la NHL para soltar un discurso dentro de un vestuario.

Los jugadores de los Boston Bruins viueron con asombro como McGregor irrumpía en el vestuario para solar una charla con la que trató de motivar a un equipo quye llevaba varias derrotas consecutivas.

"When I say, 'Boston,' you say, 'strong" (cuando yo digo Boston vosotros decís fuerte)", comezó exclamando McGgreror, en un discurso que motivó a los jugadores.

El discurso parece que surtió efecto porque los Boston Bruins derrotaron a los Columbus Blue Jackets y rompieron una racha de derrotas.

