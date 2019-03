La periodista desmiente al boxeador que la besó: "Me agarró las nalgas después del beso"

El beso de Kubrat Pulev a la periodista Jenny Sushe generó mucha controversia. El púgil aseguró que ambos eran amigos y que fue un "beso amistoso", una versión que la reportera desmintió de manera tajante.

A través de un comunicado que ella misma leyó, Jenny Sushe califica de "asqueroso" lo ocurrido, negando que sean amigos y que tengan una relación sentimental. Además, cuenta que, después del momento del beso, el boxeador le "agarró las nalgas y las apretó con sus dos manos".

Cuenta que acudió a una fiesta que se produjo después del combate para ver si podía entrevistar a algún boxeador más, encontrándose a Pulev al final de la noche.

"Me pidió que eliminase la parte del beso de la entrevista. En lugar de eso, la subí a mis redes porque quería que la gente viese lo que me había hecho. No quería que se saliese con la suya", comentó Sushe.

La periodista asegura que pedirá que la licencia de Pulev sea suspendida y que el boxeador sea sancionado por su conducta.