Triste noticia para el mundo del skate. Una de sus mayores leyendas de toda la historia, Tony Hawk, anunció en sus redes sociales la fractura que ha sufrido el pasado lunes en el fémur. Se trata de una lesión muy grave que puede acabar con la carrera deportiva del estadounidense a sus 53 años de edad.

Hawk siempre ha querido continuar con su pasión, que es patinar. Pero este desafortunado accidente podría suponer un antes y un después para la gran estrella del skate, ya que los primeros estudios de su situación apuntan a que es muy complicado que pueda volver al 100%.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, ha querido confirmar que su objetivo es claro: volver a subirse a una tabla. No obstante, es consciente de las dificultades y el duro trabajo de recuperación que tiene por delante estos próximos meses.

"Ayer fue un día horrible", confesó Hawk. "Me rompí el codo hace 20 años y logré recuperarme por completo; esta recuperación de una fractura de fémur será mucho más difícil debido a su gravedad y mi edad. Pero estoy preparado para el desafío", indicó.

Por el momento se desconocen las causas exactas del accidente, pero se produjo precisamente mientras patinaba. Además, el contratiempo ocurrió apenas unas horas antes de que saliese a la luz el documental Until The Wheels Fall Off de HBO, donde se narra la historia del propio 'skater' y el por qué alarga tanto su carrera.

Tony Hawk ha querido mandar un mensaje tranquilizador a todos sus seguidores, asegurando que luchara al máximo por seguir patinando hasta que, literalmente, "no pueda más". También ha confesado que es el mayor obstáculo que ha tenido que superar nunca, pero confía en conseguirlo.

Cabe destacar que el conocido como 'hombre pájaro' ya logró reponerse de otras lesiones muy graves como costillas rotas, pérdida de dientes y conmociones cerebrales, entre otras. "Volveré... tal vez no a plena capacidad, pero renuncié a esa noción hace años cuando me acercaba a la mediana edad", señaló Hawk.

Su palmarés es envidiable, ha conquistado 16 medallas en los 'X Games' y fue el primero en conseguir uno de los trucos más difíciles, el '900'. Su retirada como skater profesional se produjo en el año 2003 pero ha seguido durante todo este tiempo subiéndose a una tabla y disfrutando del deporte que ama.