Sus nombres son Juan Alejandro, Jesús y José. Estos tres jóvenes con discapacidad intelectual han logrado una hazaña espectacular y 'Jugones' ha charlado con ellos tras lograrlo.

Su objetivo era superar la barrera más alta del mundo. Y lo han logrado, alcanzando el campo base a más de 5.500 metros de altura. "Es una oportunidad que solo pasa una vez en la vida", cuenta José en 'Jugones'.

"Era la primera vez que salía de España y que hacía deporte también", continúa José. Porque han afrontado este reto extremo casi sin preparación.

Una travesía de 1.000 kilómetros con un frío de 20 grados bajo cero. "No he llevado tan al limite mi cuerpo jamás", dice Jesús. Su monitora, Laura, se emociona al hablar del reto: "Es una emiocion tan grande que no se puede explicar".

Y Josep Pedrerol les felicita en 'Jugones' tras la emisión del vídeo: "Qué grandes sois, qué grandes sois".