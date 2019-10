Michael Bisping, luchador que acaba de entrar en el Salón de la Fama de la UFC, ha concedido una entrevista a Luis J. Gomez en el podcast 'Believe You Me' en la que ha dejado un momento impactante.

El excampeón de peso medio de la UFC habló sobre su carrera, haciendo hincapié en el mérito que tuvo de conseguir todos sus logros... con un solo ojo.

"¡Por eso solía usar gafas de sol!", dijo después de quitarse la prótesis que le cubre lo que le queda del ojo derecho. Anteriormente, 'The Count' ya había contado que había perdido la visión de un ojo tras sufrir un desprendimiento de retina durante una pelea en 2013.