Escándalo durante una pelea de artes marciales mixtas (MMA). Una espectadora trató de asaltar la jaula y tuvo que ser bloqueada por el personal de seguridad. La imagen es impactante.

Todo ocurrió en la pelea entre Charles Oliveira y Justin Gaethje de UFC 274, aunque en esta ocasión la noticia no sólo estuvo en la pelea.

Una persona grabó la escena de la joven corriendo hacia la jaula. Al subir a la misma una persona de seguridad la empuja para que no pueda subir a la misma. Según informaron los organizadores, minutos después la joven volvió a intentar saltar hacia la zona donde se estaban celebrando las peleas y acabó siendo expulsada del recinto.

A fan attempted to scale the octagon after the #UFC274 main event ... and she paid the price for her mistake. 😳🤦

🎥 imlavishbishhh/TikTok pic.twitter.com/wb8Ntgi5Bi